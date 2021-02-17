В Петербурге подросткам расскажут о наказаниях за участие в протестах

Начальная цена контракта составляет 1,164 млн рублей. Исполнителю предстоит провести мероприятия по предупреждению экстремизма, терроризма, ДТП, мотивировать подростков на здоровый образ жизни и рассказать о минусах участия в протестных акциях.

В частности, провести интерактивную лекцию «Ответственность за безответственность», в ходе которой разъяснить понятия «закон», «правонарушение», «проступок», «преступление», рассказать о том, что такое митинги, пикеты, протесты и демонстрации, и об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых протестах (акциях).

Аналогичные аспекты должны затрагиваться в семинаре «Человек и закон», «Подросток и преступление». Кроме того, подрядчику предстоит провести и брейн-ринг на тему «Экстремизм в молодёжной среде». Теме предупреждения участия детей в протестах и ответственности должно быть посвящено не менее трех вопросов.

В прошлогодней аналогичной закупке «Южно-Приморского» темы здоровья, профилактики курения, просвещения в сфере знания законов дублируют тематику 2021 года. Единственное новшество — работа по предупреждению участия в протестах.

Глава совета МО Андрей Алескеров в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что закупка будет выполнена, однако техническое задание к ней будет скорректировано, и упор будет сделан на профилактику правонарушений в целом, без акцента на конкретные правонарушения. «Это будет сделано в течение завтрашнего дня», — добавил он.