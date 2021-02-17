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В Петербурге подросткам расскажут о наказаниях за участие в протестах

Администрация муниципального образования «Южно-Приморский» ищет подрядчика, который проведет ряд мероприятий для молодежи. Цель просвещения — предупредить участие подростков в несогласованных акциях протеста. Соответствующую закупку обнаружили 17 февраля «Открытые медиа».

Начальная цена контракта составляет 1,164 млн рублей. Исполнителю предстоит провести мероприятия по предупреждению экстремизма, терроризма, ДТП, мотивировать подростков на здоровый образ жизни и рассказать о минусах участия в протестных акциях.

В частности, провести интерактивную лекцию «Ответственность за безответственность», в ходе которой разъяснить понятия «закон», «правонарушение», «проступок», «преступление», рассказать о том, что такое митинги, пикеты, протесты и демонстрации, и об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых протестах (акциях).

Аналогичные аспекты должны затрагиваться в семинаре «Человек и закон», «Подросток и преступление». Кроме того, подрядчику предстоит провести и брейн-ринг на тему «Экстремизм в молодёжной среде». Теме предупреждения участия детей в протестах и ответственности должно быть посвящено не менее трех вопросов.

В прошлогодней аналогичной закупке «Южно-Приморского» темы здоровья, профилактики курения, просвещения в сфере знания законов дублируют тематику 2021 года. Единственное новшество — работа по предупреждению участия в протестах.

Глава совета МО Андрей Алескеров в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что закупка будет выполнена, однако техническое задание к ней будет скорректировано, и упор будет сделан на профилактику правонарушений в целом, без акцента на конкретные правонарушения. «Это будет сделано в течение завтрашнего дня», — добавил он.

Напомним, 23 и 31 января в Петербурге и десятках других городов прошли многотысячные акции в поддержку Алексея Навального. Также протесты прокатились по стране и 2 февраля, когда оппозиционеру суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

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Комментарии (19)

nikname
Ну чо вы как маленькие!
Лёха сказал, фсе штрафы задержанных оплатит, значит оплатит! )))))))))))))))))))))))))))))
Василий Марущак
Можно конечно и дома отсидеться, но расплата за это будет куда более суровая. Даже не сомневайтесь, обязательно будет, пока вы рабы, ваши судьбы в лапах лжецов и самодуров.
CET
В Питере не только пить, но и застращать всех! Так велит пахан-вован.
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