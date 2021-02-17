Фильм срежиссировал Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех», «Ларс и настоящая девушка»). Роль злодейки, которая любит чёрно-белые наряды, исполнила Эмма Стоун ( оскароносный «Ла-Ла-Лэнд»). Зритель узнает о становлении героини и её встрече с главой престижного модного дома, которую все вокруг называют Баронессой. По сюжету, именно эта женщина, которую играет Эмма Томпсон («Моя ужасная няня», «Рождество на двоих»), выводит Круэллу в свет. Действие происходит в Лондоне 1970-х годов, охваченном зарождающейся культурой панк-рока.

В сети появился трейлер игрового фильма «Круэлла» — истории главной антагонистки из «101 далматинца». Ролик 17 февраля был опубликован на YouTube-канале кинокомпании Disney.

«Все вечно боялись, что я стану психопаткой», — рассказывает о себе Круэлла в трейлере, отправляется на бал и посреди зала сжигает на себе накидку, оставшись в алом платье. В ролике героиня гоняет по городу на машинах и мотоциклах, убегает от полиции и описывает себя эпитетами «гениальная» и «преступная». Далматинцы в кадре появляются всего пару раз и злобно рычат.



Планируется, что в прокат лента выйдет в мае 2021 года.



По истории о похищении 101 далматинца, основанной на романе детской писательницы Доди Смит, было снято несколько мультфильмов и сериалов. Первый полнометражный анимационный проект появился на экранах в 1961 году, вторая часть вышла в 2003 году.



В 1991-м зрители увидели две игровые адаптации «101 далматинец» и «102 далматинца» с Гленн Кроуз в главной роли. Подробнее о жизни щенков в большой семье зрители узнали из трёх сезонов мультсериала, выпускаемого Disney с 1997-го по 1999 год.

