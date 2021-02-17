Петербуржец избежал уголовного преследования за смерть партнёрши во время жёсткого секса. Ему удалось примириться с её дочерью

Всё произошло августовской ночью в коммунальной квартире на набережной реки Фонтанки. Петербуржец и его подруга предавались ласкам в одной из комнат с пяти вечера до пяти утра. В какой-то момент жестокость стала чрезмерной.

В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Его партнёрша погибла во время жёсткого секса. Финал истории в духе «50 оттенков серого» 17 февраля приводит объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Любовные игры в стиле БДСМ привели к травмам головы, шеи и груди, в результате которых женщина умерла. Как удалось установить, её партнёр был пьян, о ней ничего подобного не сообщается. Пресс-служба подчёркивает, что мужчина не имел злого умысла.

О прекращении уголовного дела ходатайствовала дочь погибшей. Последняя объяснила это тем, что приятель её матери принёс свои извинения, а также загладил моральный вред и компенсировал материальный ущерб.

Ленинский районный суд установил, что петербуржец ранее не был судим, имеет двоих малолетних детей, работает, примирился с потерпевшей стороной. В связи с этим суд постановил прекратить уголовное дело.

Как ранее писала «Фонтанка», главный герой этой истории — 38-летний кладовщик одной из петербургских фирм. Погибшей было 55 лет.