На аукционе Christie’s впервые будет продано полностью цифровое произведение искусства — объявили 16 февраля в администрации аукциона. Им станет работа «Everydays — The First 5000 Days» американского художника, известного как Beeple. Это коллаж из произведений искусства, созданных им за 13 лет.



Торги пройдут онлайн, делать ставки можно будет с 25 февраля по 11 марта, начальная сумма торгов составляет всего 100 долларов. Произведение подписано цифровым ключом, что гарантирует его подлинность.

Настоящее имя Beeple — Майк Винкельманн, он — американский графический дизайнер, художник и видеограф, работающий с дополненной реальностью. Каждый день он выкладывает небольшие работы в жанре научной фантастики. В коллаж войдут произведения, созданные с 1 мая 2007 года по 7 января 2021-го.