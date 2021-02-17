На аукционе Christie’s впервые будет продано полностью цифровое произведение искусства — объявили 16 февраля в администрации аукциона. Им станет работа «Everydays — The First 5000 Days» американского художника, известного как Beeple. Это коллаж из произведений искусства, созданных им за 13 лет.
Торги пройдут онлайн, делать ставки можно будет с 25 февраля по 11 марта, начальная сумма торгов составляет всего 100 долларов. Произведение подписано цифровым ключом, что гарантирует его подлинность.
Настоящее имя Beeple — Майк Винкельманн, он — американский графический дизайнер, художник и видеограф, работающий с дополненной реальностью. Каждый день он выкладывает небольшие работы в жанре научной фантастики. В коллаж войдут произведения, созданные с 1 мая 2007 года по 7 января 2021-го.
Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.— Christie's (@ChristiesInc) February 16, 2021
Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7
В своем инстаграме, где у него 1,8 миллиона подписчиков, Beeple отметил, что нет большей чести для него и более ожидаемого события, чем этот момент, когда он представит цифровое сообщество на историческом аукционе.
С работами художника можно ознакомиться на его сайте.