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Аукцион Christie’s впервые продаст цифровое произведение искусства. Это коллаж из работ, созданных за 13 лет

На аукционе Christie’s впервые будет продано полностью цифровое произведение искусства — объявили 16 февраля в администрации аукциона. Им станет работа «Everydays — The First 5000 Days» американского художника, известного как Beeple. Это коллаж из произведений искусства, созданных им за 13 лет.

Торги пройдут онлайн, делать ставки можно будет с 25 февраля по 11 марта, начальная сумма торгов составляет всего 100 долларов. Произведение подписано цифровым ключом, что гарантирует его подлинность.

Настоящее имя Beeple — Майк Винкельманн, он — американский графический дизайнер, художник и видеограф, работающий с дополненной реальностью. Каждый день он выкладывает небольшие работы в жанре научной фантастики. В коллаж войдут произведения, созданные с 1 мая 2007 года по 7 января 2021-го.

В своем инстаграме, где у него 1,8 миллиона подписчиков, Beeple отметил, что нет большей чести для него и более ожидаемого события, чем этот момент, когда он представит цифровое сообщество на историческом аукционе.

С работами художника можно ознакомиться на его сайте.

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