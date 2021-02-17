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Два автобуса заставили водителей прокладывать новый съезд в «карман» на Просвещения

Аварии заблокировали проезд по двум улицам на севере Петербурга днем 17 февраля. В Калининском районе дорогу не поделили два автобуса, а в Приморском не смогли разъехаться легковая и микроавтобус.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Роман, на проспекте Просвещения, напротив дома 106, корпус 1, притерлись маршрутка и большой пассажирский автобус. В результате они заняли всю проезжую часть в направлении Гражданского проспекта.

Водителям автомобилей приходится по газону перебираться в «карман», чтобы объехать ДТП. А вот другим автобусам остается только ждать, когда путь освободится.

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Еще одно препятствие образовалось в Полиграфмашевском проезде. Там лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль Lexus и микроавтобус Volkswagen Multivan, сообщает участник группы Ярослав. Причем «Лексус» от удара развернуло поперек проезжей части. «Проезд заблокирован. Объезжайте по Яхтенной и Мебельному проезду», — пишет очевидец.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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