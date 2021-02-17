Пожилая женщина стала жертвой ДТП в Выборгском районе Петербурга днём 12 февраля. Видеозапись с последствиями аварии размещена в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По словам свидетелей описываемых событий, она угодила под колёса машины у дома 23 на Придорожной аллее. Судя по опубликованным кадрам, с места происшествия её уносили на носилках сотрудники скорой помощи.
В ГУ МВД России по городу и области «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло примерно в 11:30. По предварительной информации, Škoda Octavia под управлением 22-летнего водителя сбила 57-летнюю женщину вне регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.