Матвиенко опровергла фейк о размере своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с «фейками» о пенсионных выплатах чиновникам и сообщила размер своей пенсии. Об этом сообщает ТАСС.
«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в Интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из Интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала она на заседании верхней палаты парламента 17 февраля.
Матвиенко также отметила, что необходимо придумать способы борьбы с такими «фейками».
«Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше», — подчеркнула она. Согласно декларации спикера СФ, её доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.