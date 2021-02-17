Матвиенко опровергла фейк о размере своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с «фейками» о пенсионных выплатах чиновникам и сообщила размер своей пенсии. Об этом сообщает ТАСС.



«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в Интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из Интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей», — сказала она на заседании верхней палаты парламента 17 февраля.