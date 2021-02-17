«Мой муж постучался к ней, а она пьяная». Сотрудница детского сада в Петербурге опровергла в суде сообщение из родительского чата

На следующий день в родительском чате прогимназии «Радуга» №624 появилось сообщение от Ташходжаевой. «Уважаемые родители, у вас работает Пшеницына Юлия Викторовна, мы пока в больнице лежим с ребенком, она нашу коляску выкинула на улицу, которая стоит в парадной, и еще одну коляску перевернула вверх тормашками. Мой муж, возвращаясь домой с работы, постучал к ней, а она пьяная. Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может, у нее с психикой не все в порядке?» — написала она.



Пшеницыной пришлось на работе объяснять, как на самом деле прошёл вечер. Она обратилась в суд с требованием взыскать с Ташходжаевой 100 тысяч компенсации за моральный вред.



Суд удовлетворил иск частично и признал сведения о сильном алкогольном опьянении не соответствующими действительности. Ташходжаеву обязали опровергнуть в чате распространённое сообщение, а также выплатить 500 рублей морального вреда и ещё 600 рублей для погашения стоимости госпошлины.

