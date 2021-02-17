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«Мой муж постучался к ней, а она пьяная». Сотрудница детского сада в Петербурге опровергла в суде сообщение из родительского чата

Сообщение в родительском чате детского сада стало поводом для судебного разбирательства в Петербурге. Помощницу воспитателя в переписке назвали пьяной. За неосторожное слово матери придётся заплатить 500 рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 17 февраля Ленинский районный суд удовлетворил иск помощницы воспитателя дошкольного отделения в прогимназии «Радуга» Юлии Пшеницыной о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соседкой Пшеницыной по дому является Мамире Ташходжаева, у которой ребёнок посещает «Радугу». Вечером 6 декабря муж Ташходжаевой начал стучать в дверь квартиры Пшеницыной. «Сосед, быстро открыла!» — кричал он. В ответ хозяйка пообещала вызвать полицию.

На следующий день в родительском чате прогимназии «Радуга» №624 появилось сообщение от Ташходжаевой. «Уважаемые родители, у вас работает Пшеницына Юлия Викторовна, мы пока в больнице лежим с ребенком, она нашу коляску выкинула на улицу, которая стоит в парадной, и еще одну коляску перевернула вверх тормашками. Мой муж, возвращаясь домой с работы, постучал к ней, а она пьяная. Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может, у нее с психикой не все в порядке?» — написала она.

Пшеницыной пришлось на работе объяснять, как на самом деле прошёл вечер. Она обратилась в суд с требованием взыскать с Ташходжаевой 100 тысяч компенсации за моральный вред.

Суд удовлетворил иск частично и признал сведения о сильном алкогольном опьянении не соответствующими действительности. Ташходжаеву обязали опровергнуть в чате распространённое сообщение, а также выплатить 500 рублей морального вреда и ещё 600 рублей для погашения стоимости госпошлины.

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Комментарии (7)

Sibir_5e4d67bbb7aea
толерастненько… с Ивановой бы 100т.р. сняли без проблем...
Ярополк
Кто коляски-то повыкидывал...?
263250051
Вот интересно, тут клевета и 500 рублей. У Навального не пойми что, но 950 тысяч.
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