Юрлицам не простят пожарные рецидивы: за повторные нарушения противопожарных норм могут приостановить работу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который усиливает административную ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Об этом на сайте парламента сообщили 17 февраля.
Рецидивное нарушение правил пожарной безопасности для граждан обойдется штрафом от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — штрафом от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 30 суток. Юридические лица должны будут заплатить штраф от 200 до 400 тыс. рублей или также приостановить работу на 30 суток.
«Повторное совершение административного правонарушения, <...> выразившегося в неработоспособности или неисправности автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, <...> влечет наложение административного штрафа или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток», — говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о сотнях тысяч нарушений на объектах в ходе проверок. Это неисправность автоматических систем пожарной сигнализации, неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, использование горючих материалов на путях эвакуации. Авторы закона считают, что штраф недостаточно мотивирует соблюдать противопожарные требования.
Причиной для ужесточения закона могла стать трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Бывший владелец Вячеслав Вишневский получил разрешение для ввода в эксплуатацию ТРЦ без систем пожаротушения за взятку в 7 млн.