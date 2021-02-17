Юрлицам не простят пожарные рецидивы: за повторные нарушения противопожарных норм могут приостановить работу

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который усиливает административную ответственность за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Об этом на сайте парламента сообщили 17 февраля.



Рецидивное нарушение правил пожарной безопасности для граждан обойдется штрафом от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — штрафом от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 30 суток. Юридические лица должны будут заплатить штраф от 200 до 400 тыс. рублей или также приостановить работу на 30 суток.