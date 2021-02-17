Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УВО 17 февраля, накануне агрессивный мужчина зашёл в антикварный магазин на проспекте Стачек. Запах, наполнивший торговый зал после его появления, подсказал, что перед шопингом он пропустил парочку бокалов. Судя по всему, в покупках посетитель заинтересован не был, так как сразу же проследовал к одной из витрин и разбил её на глазах у персонала. Ошарашенные его поступком работники точки нажали на тревожную кнопку.

Росгвардейцы задержали несдержанного посетителя торговой точки по продаже древностей в Кировском районе Петербурга. После его внезапного появления пришлось проветривать помещения и собирать осколки.

Хулигана задержали прибывшие по вызову росгвардейцы. Как уточнили в пресс-службе, в этот момент он вёл себя «вызывающе и несдержанно».



Проверка показала, что задержанный уже был судим за преступления, предусмотренные статьями 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 228 (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ) УК РФ. Его передали сотрудникам полиции.

