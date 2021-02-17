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«Ъ»: У Абрамовича может появиться новый бизнес по развитию гостиничных объектов в Геленджике и Карелии

Роман Абрамович учредил два новых юридических лица: ООО «УК "Норд Эстейт"» в Карелии и «УК "Юг Эстейт"» в Геленджике, сообщает «Коммерсантъ» 17 февраля со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В начале февраля предприниматель зарегистрировал две компании, основным видом деятельности которых является управление недвижимостью. По данным издания, до этого Абрамович активно интересовался гостиничными проектами. Конкретно в Геленджике его занимало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

Один из собеседников «Ъ» рассказал, что бизнесмен рассматривал винодельню «Шато де Талю», которой управляет Ольга Ткачева. Издание пишет, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 млн рублей за гектар. Учитывая, что площадь «Шато де Талю» — 101 гектар, винодельня может оцениваться в 200–500 млн рублей. По мнению спикера «Ъ», руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, окупаемость гостиничного бизнеса в Геленджике — вопрос неоднозначный, поскольку сезон длится пять месяцев, а спрос на люксовое размещение обеспечивают внутренние туристы.

О том, что Абрамовичу интересна Карелия, изданию сообщили консультанты. По их словам, компания предпринимателя купила на берегу Ладожского озера участок под строительство дома (для частного пользования) и высококлассного комплекса, который мог бы работать по принципу базы отдыха. Спикер «Ъ», партнер Cushman & Wakefield Марина Усенко, считает локацию на Ладоге очень удачной и ориентированной на гостей из Петербурга.

Правительство РФ ранее утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры, снизив ставки до 3–5% годовых на длинные займы сроком до 15 лет.

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Комментарии (4)

hal9000
Абрамович уже давно сдулся...он теперь напоминает Френкеля у Сталина..один одурачивал народ с помощью идеологии и загнал в ГУЛАГ..а этот просто одурачивает ниче он там не построит уже...аферист..
f0ntan
Абрамыч нащупал, что сейчас гостиничный бизнес после ковида на дне и начнет его активно скупать
263836471
А ещё под Ладогу и Чёрное море он себе две отдельные яхты купит...
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