«Ъ»: У Абрамовича может появиться новый бизнес по развитию гостиничных объектов в Геленджике и Карелии

Роман Абрамович учредил два новых юридических лица: ООО «УК "Норд Эстейт"» в Карелии и «УК "Юг Эстейт"» в Геленджике, сообщает «Коммерсантъ» 17 февраля со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.



В начале февраля предприниматель зарегистрировал две компании, основным видом деятельности которых является управление недвижимостью. По данным издания, до этого Абрамович активно интересовался гостиничными проектами. Конкретно в Геленджике его занимало создание люксового гостиничного актива с виноградником.

Один из собеседников «Ъ» рассказал, что бизнесмен рассматривал винодельню «Шато де Талю», которой управляет Ольга Ткачева. Издание пишет, что стоимость виноградников в Краснодарском крае составляет 2–5 млн рублей за гектар. Учитывая, что площадь «Шато де Талю» — 101 гектар, винодельня может оцениваться в 200–500 млн рублей. По мнению спикера «Ъ», руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Яны Ухановой, окупаемость гостиничного бизнеса в Геленджике — вопрос неоднозначный, поскольку сезон длится пять месяцев, а спрос на люксовое размещение обеспечивают внутренние туристы.