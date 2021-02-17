Неадекватный водитель на «Ниве» под пулями удирал от полиции по «Сортавале» и таранил служебный УАЗ

Полицейские с погоней и стрельбой останавливали водителя на федеральной трассе в Приозерском районе Ленобласти. Предположительно, лихач был «под кайфом».
Как сообщает 17 февраля 47News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 16 февраля на улице Маяковского в Приозерске сотрудники ГИБДД попытались остановить нарушителя на Chevrolet Niva, но водитель требование полицейских остановиться проигнорировал и стал скрываться. Полицейские бросились в погоню.
«Нива» выскочила на трассу А-121 «Сортавала». Инспекторы несколько раз требовали от водителя прижаться к обочине, и в конце концов были вынуждены применить табельное оружие. Сделав предупредительный выстрел в воздух, они несколько раз выстрелили по колесам «Нивы», а нарушитель протаранил служебный УАЗ «Патриот».
Лихача остановили в поселке Бурнево, примерно в девяти километрах от Приозерска. За рулем «Нивы» оказался 33-летний безработный из Карелии. По предварительным данным, перед поездкой он употребил наркотики. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
В результате стрельбы никто не пострадал. Задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили несколько административных протоколов.