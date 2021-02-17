«Лукойл» пытается войти в сенегальский проект через покупку австралийской FAR за 171 миллион долларов

«Лукойл» хочет купить австралийскую нефтегазовую компанию FAR, у которой есть активы в Африке и Австралии. Ей предложили 171 миллион долларов США. Об этом сообщила сама FAR агентству Reuters.



Пока нет уверенности, что сделка состоится: предложение должен утвердить совет директоров компании. Из-за предложения «Лукойла» в FAR перенесли дату голосования акционеров о продаже доли компании в проекте RSSD австралийской компании Woodside.

Несколько месяцев назад «ЛУКОЙЛ» пытался войти в проект добычи нефти на шельфе Сенегала путем покупки 40-процентной доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD. Тогда сделка сорвалась из-за Woodside, которая воспользовалась правом преимущественной покупки. Исполнительный директор Woodside Питер Коулман заявил, что выкуп позволил устранить потенциальную угрозу санкций США.