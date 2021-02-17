Курс биткойна побил исторический максимум: цена криптовалюты превысила 51 тысячу долларов

Курс биткойна в ходе торговой сессии 17 февраля вырос на 4,15% и в пике достигал $51,2 тыс. На это указывают данные торговой площадки Coindesk на 10:57 мск.



Цена криптовалюты, таким образом, вновь обновила исторический максимум.



К 11:08 мск рост стоимости биткойна замедлился до 3,3% и находился на уровне $50,772 тыс.

