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Курс биткойна побил исторический максимум: цена криптовалюты превысила 51 тысячу долларов

Курс биткойна в ходе торговой сессии 17 февраля вырос на 4,15% и в пике достигал $51,2 тыс. На это указывают данные торговой площадки Coindesk на 10:57 мск.

Цена криптовалюты, таким образом, вновь обновила исторический максимум.

К 11:08 мск рост стоимости биткойна замедлился до 3,3% и находился на уровне $50,772 тыс.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
у фуфла не бывает курсов, поэтому и пробивать нечего
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