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Смольному добавили полномочий обучать молодых мам и пенсионеров востребованным профессиям

Правительство Петербурга получит полномочия организовывать для молодых мам и горожан, получающих пенсию по старости, обучение по востребованным профессиям. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 17 февраля в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Единственное нововведение инициативы — дополнение, что обучение предполагается по востребованным на рынке труда профессиям.

При этом изменения вносятся в статью 2 закона № 342–56 «О разграничении полномочий органов государственной власти... в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге». Она не содержит обязательства правительства предоставлять возможность получения молодыми мамочками и пенсионерами по старости обучения по востребованным профессиям, а только констатирует, что это относится к полномочиям Смольного.

На получение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования смогут претендовать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и горожане, получающие трудовую пенсию по старости и желающие опять начать работать — уже по новой специальности. На граждан предпенсионного возраста нововведение не распространяется.

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Комментарии (1)

265015791
>Смольному добавили полномочий
Почему полномочий, а не Прав и Обязанностей ?
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