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Мошенники придумали новый способ обмана. Они стали прикрываться порталом Госуслуг

Злоумышленники все чаще стали имитировать рассылку от портала Госуслуг.

«Верстка, логотип, шрифт и структура письма весьма правдоподобно изображают сообщение от настоящего сервиса. Содержание писем, однако, представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем», — заметили 17 февраля специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По их словам, чаще всего злоумышленники хотят «надавить на эмоции» и заставить получателя что-то сделать, например, пройти по фишинговой ссылке. В Роскачестве рассмотрели одно такое письмо, которое было отправлено по «абсурдному предлогу». В нем получателю пригрозили «аннулировать доступ в случае отсутствия реакции».

«Злоумышленники также стараются «развести» свою жертву на деньги — например, совершить «комиссионный» платеж для получения выигрыша в гослотерею. Они найдут, под каким предлогом выманить данные карты жертвы», — рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Специалисты рекомендуют внимательно читать письма, не переходить по внешним ссылкам из подозрительных сообщений и пользоваться антивирусом.

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Комментарии (1)

261932711
Ни и новость! Роскачеству ведь главное предупредить вовремя, спустя так месяца два-три, когда уже всех лохов и лохушек благополучно окучили, можно и отчитаться, мол БДИМ! Позорище как обычно.
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