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28 петербургских стариков обманули продавцы «золотых» электровыключателей. Свои подвиги они воспели рэпом

Экономическая полиция Петербурга задержала семерых участников группы, которые подозреваются в обмане пожилых людей.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 17 февраля, в течение года молодые люди проникали в квартиры жителей Петербурга под видом сотрудников коммунальных служб. Они убеждали хозяев квартир, преимущественно людей за 65 лет, в том, что им необходимо срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

При этом пенсионерам обещали крупную скидку. Тем, кого она не прельщала, обещали кару по административному и даже уголовному кодексу.

Потерпевшие были вынуждены приобретать оборудование по цене, которая в несколько раз превышает рыночную. Так, за установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа общей стоимостью около трех тысяч рублей лжеэлектрики получали от 25 тысяч.

«Следствием установлена причастность задержанных к 28 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД РФ

По её словам, во время обыска, проведенного при силовой поддержке Росгвардии, на компьютере одного из задержанных полицейские обнаружили несколько аудиозаписей с композициями в стиле рэп.

«В этих музыкальных треках излагается схема противоправной деятельности фигурантов», — отметила Ирина Волк.

В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Комментарии (5)

nuga
Поклонники Навального без стыда и совести.Что ветерана оскорбить,что пенсионеров ограбить и спеть рэп Гнойного.Вот и вся шайка.
265015791
Не показали где взяли пакетик с порошком перед тем как положить его на столик.
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