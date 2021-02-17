Экономическая полиция Петербурга задержала семерых участников группы, которые подозреваются в обмане пожилых людей.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 17 февраля, в течение года молодые люди проникали в квартиры жителей Петербурга под видом сотрудников коммунальных служб. Они убеждали хозяев квартир, преимущественно людей за 65 лет, в том, что им необходимо срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.
При этом пенсионерам обещали крупную скидку. Тем, кого она не прельщала, обещали кару по административному и даже уголовному кодексу.
Потерпевшие были вынуждены приобретать оборудование по цене, которая в несколько раз превышает рыночную. Так, за установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа общей стоимостью около трех тысяч рублей лжеэлектрики получали от 25 тысяч.
«Следствием установлена причастность задержанных к 28 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД РФ
По её словам, во время обыска, проведенного при силовой поддержке Росгвардии, на компьютере одного из задержанных полицейские обнаружили несколько аудиозаписей с композициями в стиле рэп.
«В этих музыкальных треках излагается схема противоправной деятельности фигурантов», — отметила Ирина Волк.
В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверо находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».