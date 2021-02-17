Экономическая полиция Петербурга задержала семерых участников группы, которые подозреваются в обмане пожилых людей.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 17 февраля, в течение года молодые люди проникали в квартиры жителей Петербурга под видом сотрудников коммунальных служб. Они убеждали хозяев квартир, преимущественно людей за 65 лет, в том, что им необходимо срочно установить дополнительное электрическое и газовое оборудование.

При этом пенсионерам обещали крупную скидку. Тем, кого она не прельщала, обещали кару по административному и даже уголовному кодексу.



Потерпевшие были вынуждены приобретать оборудование по цене, которая в несколько раз превышает рыночную. Так, за установку автоматического электровыключателя и детектора утечки газа общей стоимостью около трех тысяч рублей лжеэлектрики получали от 25 тысяч.

«Следствием установлена причастность задержанных к 28 эпизодам мошеннических действий, ущерб от которых составил более полумиллиона рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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