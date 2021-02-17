Федеральная таможенная служба (ФТС) России раскрыла незаконный канал передачи сведений, полученных из баз, которые затем использовались для уклонения от уплаты пошлин. Об этом 17 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

«Злоумышленники незаконно получали данные из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) о декларировании товаров, перемещаемых через границу России. Похищенную информацию они реализовывали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, которые использовали её для уклонения от уплаты таможенных платежей», — описали схему вывода данных в СЗТУ.

Её организовали, по предварительной информации, несколько человек, среди которых должностное лицо Выборгской таможни. Как уточняет Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, это главный государственный инспектор таможенного поста железнодорожного пункта пропуска «Бусловская». Его подозревают в получении взятки в размере 32 тысяч рублей за передачу информации, составляющей налоговую тайну, третьим лицам. Вместе с ним под подозрение также попал мужчина, который мог выступать посредником в передаче денег. Помимо этого установлено, что в преступную группу входит человек, известный в околотаможенных интернет-сообществах под псевдонимом Xela76.

ФТС РФ

Собранные доказательства привели к возбуждению уголовных дел о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) и посредничестве в получении взятки (часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном разглашении и сборе сведений, составляющих налоговую тайну (статья 183 УК РФ).

