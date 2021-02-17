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В Петербурге возбуждены уголовные дела из-за утечки данных из таможенных баз

Федеральная таможенная служба (ФТС) России раскрыла незаконный канал передачи сведений, полученных из баз, которые затем использовались для уклонения от уплаты пошлин. Об этом 17 февраля «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

«Злоумышленники незаконно получали данные из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) о декларировании товаров, перемещаемых через границу России. Похищенную информацию они реализовывали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, которые использовали её для уклонения от уплаты таможенных платежей», — описали схему вывода данных в СЗТУ.

Её организовали, по предварительной информации, несколько человек, среди которых должностное лицо Выборгской таможни. Как уточняет Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, это главный государственный инспектор таможенного поста железнодорожного пункта пропуска «Бусловская». Его подозревают в получении взятки в размере 32 тысяч рублей за передачу информации, составляющей налоговую тайну, третьим лицам. Вместе с ним под подозрение также попал мужчина, который мог выступать посредником в передаче денег.

Помимо этого установлено, что в преступную группу входит человек, известный в околотаможенных интернет-сообществах под псевдонимом Xela76.

ФТС РФ

Собранные доказательства привели к возбуждению уголовных дел о получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ) и посредничестве в получении взятки (часть 5 статьи 291.1 УК РФ). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном разглашении и сборе сведений, составляющих налоговую тайну (статья 183 УК РФ).

В расследовании принимают участие сотрудники управления по противодействию коррупции и службы информационной безопасности ФТС России, а также служба по противодействию коррупции СЗТУ.

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Комментарии (5)

265015791
"«Злоумышленники незаконно получали данные из единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) о декларировании товаров, перемещаемых через границу России. Похищенную информацию они реализовывали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, которые использовали её для уклонения от уплаты таможенных платежей», — описали схему вывода данных в СЗТУ."

Ничего подтверждающего в видео не обнаружил.
265043116
Вот как. До ФТС дошли может и до ФНС доберутся. В наложке не для кого не секрет, продают базы по деревьям связи контрагентов, стоит не дорого. Имущество физических лиц и банковских выписок тоже достать не проблема. В журнал использования данных инспекторами причины просмотров и выгрузок данных не заносится, а службой безопасности не проверяется. Региональное УФСБ в курсе такого решета, но почему то бездействует...
Mash
А ник Transportnik 😁😁😁 ну еще бы написали KontrolnayaZakupka 😁😁😁
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