Операции по стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС проводились в ручном режиме, поскольку тот слишком отклонился от нужной траектории. Во время трансляции стыковки было озвучено, что отклонение по крену превысило 30 градусов.
Как сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос», следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полётом, космонавт Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал «Прогресс» с МКС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале написал, что поблагодарил космонавта за «мастерское телеуправление кораблём».
Отметим, что стыковка «Прогресса» с МКС была проведена вручную впервые за 5 лет.
В Роскосмосе также уточнили, что после завершения необходимых проверок герметичности стыка командир МКС-64 Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля.
В настоящее время на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова находятся также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.