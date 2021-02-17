Операции по стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС проводились в ручном режиме, поскольку тот слишком отклонился от нужной траектории. Во время трансляции стыковки было озвучено, что отклонение по крену превысило 30 градусов.



Как сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос», следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полётом, космонавт Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал «Прогресс» с МКС.



Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале написал, что поблагодарил космонавта за «мастерское телеуправление кораблём».

