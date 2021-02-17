FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -20
73.29р88.94р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Грузовой «Прогресс» пристыковали к МКС вручную из-за сильного отклонения от траектории

Операции по стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» к МКС проводились в ручном режиме, поскольку тот слишком отклонился от нужной траектории. Во время трансляции стыковки было озвучено, что отклонение по крену превысило 30 градусов.

Как сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя госкорпорации «Роскосмос», следуя рекомендациям специалистов главной группы управления полётом, космонавт Сергей Рыжиков перешел в ручной режим причаливания и штатно состыковал «Прогресс» с МКС.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале написал, что поблагодарил космонавта за «мастерское телеуправление кораблём».

Отметим, что стыковка «Прогресса» с МКС была проведена вручную впервые за 5 лет.

В Роскосмосе также уточнили, что после завершения необходимых проверок герметичности стыка командир МКС-64 Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков откроют переходные люки и выполнят заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание и консервации грузового корабля.

В настоящее время на МКС помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова находятся также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Агроном аэродрома
а у маска вчера ракета вааще не села!!11
Modest_5e4ce41f7533b
Все, теперь можно гордо и презрительно отвергнуть американские подачки.
Павел Павлов
Ох уж этот рогозинский батут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний