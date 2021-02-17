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ВЦИОМ: 43% россиян считают себя талантливыми в той или иной степени

Талантливыми в той или иной степени себя считают 43% россиян. Об этом со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17 февраля сообщает ТАСС.

При этом, согласно исследованию, однозначно признают свои таланты 9% граждан РФ (чаще всего самые молодые россияне в возрасте 18–24 лет — 14%). Более половины из них заявляют, что их талант связан с выполняемой ими профессиональной деятельностью прямо (40% тех) или косвенно (20%).

В то же время абсолютное большинство наших соотечественников убеждены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант (86%). Мнение, что талант раскрывается только в труде, разделяют 80% опрошенных. Кроме того, 73% из них также согласны с тем, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия (73%).

Почти половина участников опроса (45%) заявили, что в их окружении много талантливых людей.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён 30 января среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для данной выборки не превышает 2,5%.

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Комментарии (1)

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Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.
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