ВЦИОМ: 43% россиян считают себя талантливыми в той или иной степени

Талантливыми в той или иной степени себя считают 43% россиян. Об этом со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 17 февраля сообщает ТАСС.



При этом, согласно исследованию, однозначно признают свои таланты 9% граждан РФ (чаще всего самые молодые россияне в возрасте 18–24 лет — 14%). Более половины из них заявляют, что их талант связан с выполняемой ими профессиональной деятельностью прямо (40% тех) или косвенно (20%).



В то же время абсолютное большинство наших соотечественников убеждены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант (86%). Мнение, что талант раскрывается только в труде, разделяют 80% опрошенных. Кроме того, 73% из них также согласны с тем, что для раскрытия и развития таланта нужны особые условия (73%).

