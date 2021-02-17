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Лягушка с утра: психолог предлагает два приёма, чтобы легче пережить шестидневную рабочую неделю

Шестидневная рабочая неделя несёт дополнительную нагрузку, для некоторых сотрудников весьма ощутимую. Как её облегчить и дожить до выходных без потерь для здоровья, рассказала кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

За длинной рабочей неделей последуют сразу три выходных дня, а затем короткая рабочая неделя. Мысль об этом может помочь человеку примириться с более продолжительным рабочим циклом, пояснила Овчаренко в интервью радио Sputnik, опубликованном 17 февраля. Визуализация выходных — это один из приёмов, рекомендованных специалистами тайм-менеджмента в подобных случаях.

«Говоря о законах тайм-менеджмента, надо помнить, что любую нагрузку надо начинать планировать с отдыха. Если думать о том, как мы потом проведем выходные дни, что мы сделаем, как отдохнем, что приятного будет, то и шестой рабочий день все вынесут с большей легкостью», — уверена психолог.

Большинство людей нормально переносят шестидневную рабочую неделю, но для некоторых дополнительный день может стать проблемой. Это те сотрудники, которые выполняют обязанности, требующие большой концентрации. У них быстрее накапливается усталость. Для них подходит приём перераспределения нагрузки: лёгкие и приятные дела следует оставлять напоследок, а начинать — с самых сложных.

«Любой специалист по тайм-менеджменту скажет, что «лягушку» надо есть утром и сразу. Под «лягушками» подразумеваются неприятные дела, неприятные звонки, неприятные встречи и тяжелые дела. Их надо делать сразу, чтобы на последний, шестой рабочий день не оставлять сложные и энергозатратные дела», — советует психолог.

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Комментарии (2)

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OldObyvatel
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