Секретный экспорт из России сократился на фоне пандемии коронавируса

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд. Это следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые 17 февраля проанализировал РБК. В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.