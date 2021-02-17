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Секретный экспорт из России сократился на фоне пандемии коронавируса

Российский экспорт, скрытый в таможенной статистике под кодом SSSS, куда входят вооружения, военная техника, летательные аппараты и некоторые ядерные материалы, в 2020 году сократился на 15,6%, до $11,48 млрд. Это следует из годовых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые 17 февраля проанализировал РБК. В 2019 году экспорт по коду SSSS составлял $13,6 млрд.

Речь идет о суммарных поставках вооружений (оружие и боеприпасы, военная авиация, военные корабли, танки и бронетехника), гражданских самолетов и вертолетов, а также некоторых ядерных материалов группы 28 ТН ВЭД («Продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов»). Выделить исключительно «военный» экспорт в открытой статистике ФТС невозможно.

В январе — сентябре 2020 года экспорт оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД) из России составил $1,32 млрд — в 2,4 раза меньше, чем за тот же период 2019 года ($3,19 млрд), следует из отдельных данных ФТС, размещенных в сборнике «Документы таможенной статистики внешней торговли». Экспорт летательных аппаратов (гражданских и военных; группа 88) при этом увеличился на 35%, до $3,83 млрд.

В четвертом квартале 2020 года Россия поставила за рубеж оружие и авиационную технику (группы 88, 93) еще на $4,21 млрд, то есть поставки значительно ускорились по сравнению с первыми тремя кварталами года. Помимо этого, военные поставки — кораблей и бронетехники — включены в группы 87 ТН ВЭД («Средства наземного транспорта») и 89 («Суда, лодки и плавучие конструкции»).

Крупнейшими направлениями российского оружейного экспорта традиционно остаются Алжир, Китай, Индия, Египет, следует из данных ФТС.

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Комментарии (1)

Бонвиван
Кто же еще знает о "секретном" экспорте? Конечно, Фонтанка! Да, и все цыфры у ФЪ есть. А где ж еще им быть? Кто вообще рулит всем в этой стране? Думаете, ПЪ, кровавая гэбня и олигархи?... Ха-ха-ха! Конечно, ФЪ всем рулит!!!! Значит, и все претензии за все происходящее - только в ФЪ, и больше ни к кому!
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