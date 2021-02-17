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Во Франции заявили о разработке маски, которая способна уничтожать коронавирус

Во Франции представили маску, которая, предположительно, способна уничтожать коронавирус. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Как отметили в компании-разработчике, новая маска имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, которые основываются на принципах физической и химической блокировки с использованием двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

«Маска способна блокировать и уничтожать вирусы», — приводит телеканал слова представителя компании. Там также добавили, что маска способна обеззараживать себя и таким образом является менее опасной при попадании в окружающую среду.

Маска была разработана в сотрудничестве со специалистами из Университетской больницы Лиля, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Национального центра научных исследований.

Предполагается, что стоимость одной маски FFP cоставит €1,49, ее хирургического аналога — €0,44.

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