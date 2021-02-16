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В Москве врачи и фельдшеры скорой спасли мужчину, который пять раз за сутки перенёс клиническую смерть

Пять клинических смертей перенес 47-летний пациент столичной больницы имени Виноградова. Фельдшерам скорой помощи и врачам удалось спасти пациенту жизнь.

По данным медиков, мужчина почувствовал сильную боль в области сердца и вызвал скорую, сообщает 16 февраля Telegram-канал комплекса социального развития Москвы. Приехавшие на вызов фельдшеры зафиксировали первую клиническую смерть и реанимировали пациента. Еще дважды им пришлось возвращать его к жизни по дороге в больницу.

Четвертая клиническая смерть наступила после госпитализации, а в пятый раз пациент едва не скончался на операционном столе, но хирурги смогли открыть артерию, которая снабжает кровью сердце и спасли мужчину.

В медицинском учреждении отметили, что в настоящее время пациент идет на поправку.

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