В Москве врачи и фельдшеры скорой спасли мужчину, который пять раз за сутки перенёс клиническую смерть

Пять клинических смертей перенес 47-летний пациент столичной больницы имени Виноградова. Фельдшерам скорой помощи и врачам удалось спасти пациенту жизнь.



По данным медиков, мужчина почувствовал сильную боль в области сердца и вызвал скорую, сообщает 16 февраля Telegram-канал комплекса социального развития Москвы. Приехавшие на вызов фельдшеры зафиксировали первую клиническую смерть и реанимировали пациента. Еще дважды им пришлось возвращать его к жизни по дороге в больницу.



Четвертая клиническая смерть наступила после госпитализации, а в пятый раз пациент едва не скончался на операционном столе, но хирурги смогли открыть артерию, которая снабжает кровью сердце и спасли мужчину.

