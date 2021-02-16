ООН призвала избавиться от «вакцинного национализма» и помочь населению бедных государств

По его словам, Гутерреш выступит на завтрашнем заседании СБ ООН, посвященном борьбе с коронавирусом и вакцинации. Отвечая на вопрос о том, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам, Дюжаррик заявил: «Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить "вакцинную солидарность", по-настоящему покончить с "вакцинным национализмом"», пишет РИА Новости .

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает страны обеспечить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма» путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств. Об этом 16 февраля заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Понятно, что если мы будем идти нынешним путем, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью», — указал официальный представитель.



По его словам, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. «Но мы верим, что благодаря расширенному международному сотрудничеству, подкрепленному финансированием, правительства могут удовлетворить потребности своих народов и в то же время продемонстрировать реальную солидарность посредством финансирования развивающегося мира», — заявил Дюжаррик.



«Мы наблюдаем рост числа всех этих штаммов вируса, потому что в некотором смысле вакцины не работают достаточно быстро. Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — добавил он.

