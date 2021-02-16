СКА обыграл Знарка, но потерял Подколзина после жесткого удара в голову

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» во вторник, 16 февраля, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.
Голы за СКА забили Мальте Стрёмвалль (6 и 57 минута) и Динар Хафизуллин (34). Москвичи, которыми руководит бывший главный тренер петербуржцев Олег Знарок, ответили только шайбой Дмитрия Вишневского (59).
Отметим, что досрочно завершил встречу из-за травмы нападающий СКА Василий Подколзин. Хоккеист «Спартака» Йори Лехтеря врезался в голову 19-летнему игроку.
В результате Подколзин сумел покинуть площадку только с помощью партнеров и не вышел в третьем периоде.
Следующий матч СКА проведет также в Санкт-Петербурге против московского «Динамо» 18 февраля.