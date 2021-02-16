СКА обыграл Знарка, но потерял Подколзина после жесткого удара в голову

Отметим, что досрочно завершил встречу из-за травмы нападающий СКА Василий Подколзин. Хоккеист «Спартака» Йори Лехтеря врезался в голову 19-летнему игроку.

Голы за СКА забили Мальте Стрёмвалль (6 и 57 минута) и Динар Хафизуллин (34). Москвичи, которыми руководит бывший главный тренер петербуржцев Олег Знарок, ответили только шайбой Дмитрия Вишневского (59).

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» во вторник, 16 февраля, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:1.

В результате Подколзин сумел покинуть площадку только с помощью партнеров и не вышел в третьем периоде.



Следующий матч СКА проведет также в Санкт-Петербурге против московского «Динамо» 18 февраля.