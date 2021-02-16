ВОЗ затруднилась назвать сроки окончания пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда закончится пандемия коронавируса COVID-19.
«Несколько критериев будет. Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — заявила Вуйнович 16 февраля в интервью на канале «Россия 1».
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.