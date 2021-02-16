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ВОЗ затруднилась назвать сроки окончания пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда закончится пандемия коронавируса COVID-19.

«Несколько критериев будет. Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать», — заявила Вуйнович 16 февраля в интервью на канале «Россия 1».

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.

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Комментарии (7)

old_rat
Один врач на ю-тубе, с хитрой усмешкой, на днях сказал, что эпидемия - 5% зараженных от населения страны, пандемия - 5% зараженных от населения мира, и дальше считайте сами. Если ему поверить, то пандемии нет совсем, а эпидемия с некоторой натяжкой в некоторых странах.
yar_5e4cc335310b6
Испанка 2 года была. Ну и это видимо так же закончится.
Alxx
Полагаю, что всем надо дать пинка, отправить на вакцинацию, а потом на работу. А все, отказавшиеся от вакцинации, могут встречать 3ю, 4ю и 28ю волны уже в порядке личного хобби :)
Также, как и ВОЗ может не продумывать новые поводы подчеркнуть свою значимость :)
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