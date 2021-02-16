Ассоциация туроператоров предложила отменить в 2021 году все налоги и взносы

Ассоциация туроператоров России предлагает правительству РФ рассмотреть возможность отмены в 2021 году всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Письмо с предложениями срочных мер поддержки отрасли отправлено в кабмин, сообщает 16 февраля АТОР.

Речь идёт о налоге на прибыль, взносах в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Туроператоры подчёркивают, что, в сравнении с другими сферами бизнеса, они не только недополучили прибыль из-за пандемии, но и не смогли выполнить обязательства перед клиентами, а для этого необходимы большие финансовые средства, взять которые фактически неоткуда.