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Ассоциация туроператоров предложила отменить в 2021 году все налоги и взносы

Ассоциация туроператоров России предлагает правительству РФ рассмотреть возможность отмены в 2021 году всех налогов и взносов для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Письмо с предложениями срочных мер поддержки отрасли отправлено в кабмин, сообщает 16 февраля АТОР.

Речь идёт о налоге на прибыль, взносах в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Туроператоры подчёркивают, что, в сравнении с другими сферами бизнеса, они не только недополучили прибыль из-за пандемии, но и не смогли выполнить обязательства перед клиентами, а для этого необходимы большие финансовые средства, взять которые фактически неоткуда.

«Введение данной меры будет способствовать исполнению поручения президента Российской Федерации о полном восстановлении рынка труда к концу 2021 г. Отмена взносов позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе. Надо отметить, что подобные меры вводятся для сферы туризма за рубежом, т.к. накопленные обязательства по итогам 2020 г. — это реальность для любой туроператорской компании», — следует из обращения АТОР к правительству.

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Комментарии (2)

Serg_I
А у нас тогда все станут "туроператорами"!
mixrju
Да ни в коем случае!
Во-первых, туроператоры платить налоги обычно считают крайне неприличным и в тучные времена.
Во-вторых, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС - это пенсия, социальные пособия и медицинское обслуживание их же работников. Причём тут обязательства самих туроператоров перед клиентами - не понятно. Как говорится - "мухи - отдельно, котлеты - отдельно."(с)
В-третьих, туроператоры в России всегда считали нормой откровенное жлобство по отношению к своим клиентам. Не понятно, чтой-то они сейчас вдруг так о них (клиентах) забеспокоились.
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