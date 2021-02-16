Стала известна дата начала нового сезона в российском футболе

Клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании в Москве во вторник, 16 февраля, утвердили календарь сезона-2021/2022. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, сезон в чемпионате России начнётся 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года.

Сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом туре после возобновления сезона в чемпионате России «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге 27 февраля.

В текущем чемпионате после 19 туров петербуржцы лидируют. На счету «Зенита» 41 очко. На втором месте идет ЦСКА (37 очков), на третьем — московский «Спартак» (35).