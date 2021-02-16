FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -19
73.29р88.94р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Стала известна дата начала нового сезона в российском футболе

Клубы Российской Премьер-Лиги на общем собрании в Москве во вторник, 16 февраля, утвердили календарь сезона-2021/2022. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, сезон в чемпионате России начнётся 25 июля 2021 года, а завершится 22 мая 2022 года.

Сезон-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первом туре после возобновления сезона в чемпионате России «Зенит» сыграет с «Ростовом» в Санкт-Петербурге 27 февраля.

В текущем чемпионате после 19 туров петербуржцы лидируют. На счету «Зенита» 41 очко. На втором месте идет ЦСКА (37 очков), на третьем — московский «Спартак» (35).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

6cat
А на что смотреть в российском футболе? На пьяниц, которые ничего не могут выиграть, но получают бешеные деньги за бестолковую беготню по полю?
Danik
Не проводить. Транслировать АПЛ. Раскрасить стадионы и команды в российские цвета. И интереснее, и дешевле будет. Откат на футбольном шоу уже приелся.
Antuan Rokanten
А его точно нужно проводить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний