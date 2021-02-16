В Лермонтовке развенчают 10 мифов о веганстве

Несовместимо с серьезным спортом; дорого; вообще сектантство — эти и остальные довольно широко распространенные представления о веганстве рассмотрит Дмитрий Корецкий, веган с 17-летним стажем. 18 февраля, библиотека Лермонтова, бесплатно. 12+

Конечно, многие веганы любят вкус мяса — иначе зачем изобретать «растительные бифштексы»? Веганство — суровее вегетарианства, потому что это исключение, насколько возможно, эксплуатации животных. То есть шубу не носим, кожаные ботинки тоже, даже молоко не пьем, поскольку это эксплуатация. Целые философские дискуссии на эту тему устраиваются. Потому что если корове не за чем производить молоко в больших объемах, то под вопросом сама необходимость существования такого количества коров.

Строение зубов человека говорит о том, что мы — и травоядные и хищники. Незаменимые аминокислоты проще всего получить из мяса. Первый бифштекс, сделанный не из сои, а синтезированный в лаборатории и неотличимый от настоящего, стоил десятки тысяч долларов. Сами веганы вынуждены отбиваться от ироничных вопросов: «не является ли убийством прихлопывание комара?» и «почему им не жалко эксплуатировать растительные культуры?». Между тем в веганах ходят не последние люди вроде сэра Пола Маккартни, Бейонсе, Джареда Лето.



Подробно разберемся 18 февраля с Дмитрием Корецким, координатором проекта Vegan Challenge. Заседаем в Открытой гостиной Лермонтовки (Литейный, 17–19). Начало в 18:30.



Александра Шеромова

