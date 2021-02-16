Французские учёные нашли нарушения зрения у каждого десятого тяжёлого пациента с COVID-19

Почти у каждого десятого пациента из тех, что попадают в реанимацию с тяжёлыми формами течения коронавирусной инфекции, возникают нарушения зрения. К такому выводу пришёл профессор Парижского университета Огюстен Леклер и его коллеги, исследовав состояние глаз более ста человек, лечащихся от COVID-19 в одной из клиник Парижа, пишет 16 февраля ТАСС.

На МРТ глаз учёные обнаружили, что характерные нарушения в работе органа зрения наблюдаются у 7% испытуемых. Магнитно-резонансная томография показала небольшие плотные образования неизвестной природы на границе между сетчаткой и стекловидным телом. При этом вероятность их возникновения росла пропорционально времени, проведённому в палате интенсивной терапии. Происхождение этих образований медики объяснить пока затрудняются. Есть предположение, что они могут быть вызваны воспалениями, которые возникают при проникновении коронавируса в ткани глаза и сосуды, которые его питают. Ещё одна версия — длительное горизонтальное положение пациентов, которые вынуждены лежать в койке. Исследование опубликовано в научном журнале Radiology.