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На Алтае младенец насмерть отравился грудным молоком нетрезвой матери

На Алтае нетрезвая женщина дважды покормила младенца грудным молоком. Ребенок скончался от отравления, а 32-летняя мать получила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подробности инцидента в Горно-Алтайске сообщает 16 февраля республиканский Следственный комитет. По предварительной информации, 32-летняя женщина отмечала свой день рождения, а после легла спать рядом с 4-месячным сыном.

«Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца дважды накормила ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца», — уточняют в СУСК.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают доказательства в отношении матери, изучают условия воспитания детей в семье.

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Комментарии (1)

michailPotapov
В африке такое врядли могло произойти
намекает на уровень жизни горно алтайска
в глубинке доходы ниже 50 долларов это мрак
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