На Алтае младенец насмерть отравился грудным молоком нетрезвой матери

На Алтае нетрезвая женщина дважды покормила младенца грудным молоком. Ребенок скончался от отравления, а 32-летняя мать получила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.



Подробности инцидента в Горно-Алтайске сообщает 16 февраля республиканский Следственный комитет. По предварительной информации, 32-летняя женщина отмечала свой день рождения, а после легла спать рядом с 4-месячным сыном.



«Женщина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, достоверно зная, что в ее грудном молоке содержится спирт, опасный для жизни и здоровья младенца дважды накормила ребенка молоком, что привело к смертельному отравлению младенца», — уточняют в СУСК.

