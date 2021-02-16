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Полицейский главк показал видео с обысков по делу об обналичивании маткапитала в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении госвыплат. Как сообщалось ранее, речь идёт об обналичивании материнского капитала. В рамках расследования проходят обыски, видеозапись с которых «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД России 16 февраля.

По предварительной информации, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов подозреваемые заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России, в том числе — в Петербурге.

Далее документы передавались в отделения Пенсионного фонда, после чего денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива. Последние требовали за свои услуги 45% от общей суммы маткапитала.

В 2019 и 2020 годах кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов из разных субъектов РФ. «Только на территории Петербурга и Ленобласти нанесённый федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, сотрудниками полиции при содействии ФСБ России проводятся обыски по 40 адресам в 11 регионах России. Изымаются документы, компьютерная техника и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Его расследование также находится на контроле прокуратуры Петербурга.

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Комментарии (4)

sir_ufa_1969
А какой ущерб федеральному бюджету? Эти деньги все равно, так или иначе должны из бюджета выйти и дойти до людей
hal9000
Короч понятно все..они попались на том что слишком много просили..45% эт через чур..конечно кто то из клиентов их и сдал..
alexadmin
Если даже в МВД диктором генерал работает, представляете какие звания на Первом канале?
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