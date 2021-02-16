Ученые рассказали, как выглядит молекула коронавируса и какого она цвета

Исследователи рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. По словам ученых, она похожа на шаровое скопление, пишет 16 февраля РИА Новости.
«Настоящие цвета коронавируса — черный и белый», — объяснил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер, добавив, что это условно, поскольку размер молекулы SARS-CoV-2 меньше длины волны света.
«Такие цвета, как красный, желтый, синий или розовый, используют, чтобы лучше различать детали. То же самое касается и трехмерных изображений», — рассказал Гютер.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 108,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 109 миллионов. Умерли 2,4 миллиона человек.