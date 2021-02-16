Как русский теннисист-ноунейм за две недели на Australian Open заработал больше, чем за всю жизнь

Фото: AP Photo/Andy Brownbill/ТАСС Поделиться Поделиться







Российский мужской теннис в последние пару лет находится на подъеме. В 2019 году наделал много шуму Даниил Медведев, дойдя до финала US Open. В 2020 Андрей Рублев выиграл пять титулов и впервые вошел в топ-10 мирового рейтинга. Эксперты ждут похожего прорыва и от Карена Хачанова. Про Аслана Карацева родом из Владикавказа знали только самые заядлые поклонники этого спорта. Но так уж получилось, что именно он стал главной звездой Australian Open-2021 — одного из четырех сильнейших теннисных турниров мира.

Игра в минус

В основную сетку Australian Open-2021 Карацев пробился только через квалификацию, что удалось ему впервые в карьере. Не самой яркой, надо сказать, карьере. К 27 годам многие теннисисты, если не получается ворваться в топ-100, уходят. Начинают работать тренерами или открывают бизнес. Карацев по официальным данным заработал до выступления в Австралии 618 тысяч долларов призовых — не самая большая сумма по меркам профессионального тенниса. Надо учитывать налоги, зарплату тренера, перелеты, аренду кортов, проживание в отелях и многое другое. Бывший боснийский профессиональный теннисист Амер Делич (занимал максимум 60-е место в мировом рейтинге) в одном из интервью посчитал, что вылет в первом круге турнира «Большого шлема» с учетом всех вышеуказанных расходов приносит теннисисту убыток в 1120 долларов. Карацев же ни разу не преодолевал квалификацию, чтобы попасть хотя бы в первый круг. Да и с турнирами рангом ниже дела шли не лучше.



В основной сетке турнира серии ATP Карацев дебютировал в 2013 году на Открытом чемпионате Санкт-Петербурга, где проиграл в первом круге входившему на тот момент в топ-20 мирового рейтинга соотечественнику Михаилу Южному. В дальнейшем он еще неоднократно выступал St. Petersburg Open, но высоких результатов добиться не смог.



Никто не ставил на него и на Australian Open-2021. Однако 114-й номер мирового рейтинга неожиданно добрался до полуфинала и сходу прибавил к своим доходам минимум 662,8 тысяч, то есть больше, чем он заработал за всю жизнь.

Как творил историю

Довольно легко Аслан преодолел первые два круга: сначала удачно поборолся с итальянцем Джанлукой Маджерой (№ 96) 6:3, 6:3, 6:4, а затем почти не заметил белоруса Егора Герасимова (№ 79) 6:0, 6:1, 6:0. Дальше соперники были гораздо серьезнее. Уже в третье круге Аслан одолел аргентинца Диего Шварцман (№ 8) 6:3, 6:3, 6:3, а в четвертом круге совершил удивительный камбэк с канадцем Феликсом Оже-Альяссима (№ 19), победив после двух проигранных сетов на старте матча 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4. После этого о загадочном русском заговорили, но никто не верил, что он сможет обыграть в четвертьфинале бывшего бойфренда Марии Шараповой — болгарина Григора Димитрова (№ 21). Но и тут уроженец Владикавказа сумел удивить: 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.



Пробившись в полуфинал, Карацев не только заработал кучу денег, но и уже вписал себя в историю, несмотря на то, как пройдет его полуфинальный матч. Судите сами:



— первый теннисист с 1968 года, вышедший в полуфинал на своём дебютном турнире Большого шлема;

— лишь пятый в истории полуфиналист турнира Большого шлема, пробившийся через квалификацию;

— теннисист с самым низким рейтингом (114-й), пробившийся в полуфинал турнира Большого шлема с 2001 года, когда подобное удалось сделать Горану Иванишевичу на Уимблдоне. К слову, Иванишевич тогда сумел выиграть титул.

То, что нынешние успехи не случайны, говорит статистика. После возобновления сезона 2020 Аслан и до Australian Open-2021 победил в 32 матчах из 38. На его счету 8 побед (три в квалификации и пять в основной сетке). О том, что помогло так преобразиться теннисисту в 27 лет, «Фонтанка» спросила у заслуженного тренера России и члена правления Федерации тенниса России Владимира Камельзона.

«Ему никто не грузит мозги»

— Одни спортсмены стартуют рано, как Шарапова, которая в 17 лет выиграла Уимблдон, а другие раскрываются позже, — нравоучительно начал Камельзон. — Вот этот парень (Аслан Карацев — ред.) не имел изначально никаких особых возможностей. Он родился во Владикавказе, играл на каком-то неплохом уровне по юношам. Мы его видели, в том числе и в Санкт-Петербурге. У него было несколько неплохих турниров, но результатами, конечно, не блистал. А мы все привыкли смотреть в первую очередь на результат. Карацев где-то по дороге немного задержался, но он продолжал работать. Он скромный человек. У меня один парень занимался, Егор Яцюк, тоже играл неплохо, но технически не мог выполнить то, что у него было в голове. И вот он каким-то образом подружился с Асланом и уже три года его тренирует. Сейчас все говорят, что выход Аслана в полуфинал Australian Open — это необычный результат. А мне кажется, тут лучше сказать фантастический. Чтобы в мужском турнире дебютант из квалификации вышел в полуфинал, на своем веку я такого не помню.



— Да никто не помнит, это первый случай с 60-х годов.

— Тем более этот Australian Open вообще очень необычный из-за коронавируса. Нет зрителей, стадион практически пустой, тебе никто не мешает — идеальные условия, чтобы проявить всего себя. Выйти на игру с Димитровым было непросто. Болгарин — мастер высокого класса: серьезные результаты, победа на итоговом турнире, работа с лучшими тренерами мира. Его же называли новым Джоковичем, но не сложилось — на пути оказался Карацев. Сама игра, которую я смотрел до последнего мяча, на меня произвела спокойное впечатление. Не готов был Димитров к той игре, которую предложил ему Карацев. Аслан — молодец, здорово сыграл. Его теннис я могу два дня расписывать, вы меня устанете слушать.

— Помогла ли ему игра за сборную в компании Медведева и Рублева перед этим турниром?

— Конечно, он там играл только пары, потому что из второй сотни рейтинга, но он тренировался вместе со всеми, сдружился с командой. Это, видимо, произвело такой положительный эффект. Обратите внимание на то, что за ним никто не стоит. У него нет фитнес-тренера, психолога, массажиста. У других теннисистов в команде по десять человек, а у Аслана только один Яцюк.

Теперь будем ждать матча с Джоковичем. Я думаю, что Аслан просто так выход в финал не отдаст. Если Карацев проиграет, зазорного в этом ничего не будет, а если он выиграет — это будет настоящая бомба. Хотя он уже главная звезда этого турнира, но главное, что он поддержал русский дух. Россия остается Россией. Никто и ничего с этой страной сделать не может. Я счастлив, что у нас будет как минимум два человека в полуфинале. Это большое достижение не только Федерации тенниса России, но и всего нашего спорта.

— Всю свою карьеру Аслан провел во второй сотне рейтинга. Соответствующие у него были и заработки — около 600 тысяч долларов за десять лет, что с учетом расходов профессиональных теннисистов, не так уж и много. При таких условиях к 27 годам непросто, наверное, сохранить мотивацию.

— Я сам удивился, когда посмотрел его призовые. За счет каких средств он все это время продолжал играть? У него же нет никаких больших спонсоров. Он просто очень трудолюбивый и скромный человек. Это тоже необычно, что призовыми он получит больше, чем за всю жизнь. Он даже не привык давать интервью.



— Может, родители состоятельные?

— Этого я точно не знаю.

— Вот вы смотрели его матчи. Показывает ли спортсмен из второй сотни рейтинга теннис соответствующий его топовым соперникам или его просто недооценили и тут дело в удаче?

— У него на самом деле хорошая и слаженная работа рук и ног. Он прекрасно подходит к мячу, он владеет хорошей техникой. Его особенность — он много играет мячей с полулета и быстро возвращается на позицию. У него прекрасный удар справа и слева. По сути, у него нет откровенно слабых мест. Единственное, что он не показал в матче с Димитровым, это игру слету. Но тут она была и не нужна, потому что Григор избрал тактику удержания соперника на задней линии. К любому рисунку игры грамотный спортсмен должен уметь подстраиваться и искать в нем что-то обратное, и Аслан сумел устоять на задней линии и показал, что он там стоит увереннее болгарина. И еще, видимо, он не утратил по жизни психологической устойчивости. Он же никогда не играл на таком уровне. Он как бы свеженький в плане психологии. Ему не нужен психолог. Вот у него есть один тренер и он счастлив, что ему мозги никто не грузит, что никто не треплет ему нервы.

За выход в финал Карацев поспорит с первой ракеткой мира, а также действующим чемпионом Australian Open Новаком Джоковичем. 17 февраля около семи часов утра по московскому времени за выход в полуфинал Australian Open поспорят еще два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

