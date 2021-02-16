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Фото дня. Две беды Петербурга — снег и заборы

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

blackcatwhitecat
Умеют у нас белую зиму превратить в хлюпающую грязь...
hal9000
В Петербурге две беды эт низкие зарплаты у петербуржцев..и отвратительное проетирование..точнее полное отсутствие проектирования пешеходных дорожек..небольшой дождик и все непройти..никикх водоттков нет..вода стоит прямо на пешеходной зоне пока не испарится естественным путем..
Юра Алекс
Беда одна- Губернатор
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