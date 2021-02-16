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«Я был самым милым подсудимым на свете». Прокурор намекнула на новое дело в отношении Навального из-за оскорблений судьи

Гособвинитель Екатерина Фролова попросила направить в Следственный комитет материалы об оскорблении судьи и прокурора оппозиционером Алексеем Навальным в ходе процесса о клевете в Бабушкинском районном суде Москвы 16 февраля. Сторона защиты с мнением прокурора не согласилась.

«Какие именно слова были произнесены, гособвинитель не указал. Непонятно, о чем речь», — прокомментировал адвокат Навального Вадим Кобзев.

Навальный заявил, что «мы наблюдаем рождение нового уголовного дела». «Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым на свете», — заявил он.

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокурора, посчитав его преждевременным. Оно будет рассмотрено при вынесении приговора.

Сегодня в Бабушкинском районном суде проходит третье заседание по делу о клевете в отношении 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Политик Алексей Навальный стал его фигурантом после того, как нелестно отозвался о ролике, посвящённом голосованию за поправки к Конституции. В видео принимал участие и пенсионер Артеменко. На прошлом заседании потерпевший присутствовать не смог, однако были зачитаны его показания, полные литературных пассажей из разряда: «Митька-переросток выводил соловьиные трели, в деревне он славился умением подражать птичьим голосам на все лады…». Навальный заявил, что озвученные куски взяты из биографии Игната Артеменко и не являются реальными показаниями.

Оппозиционер также обратил внимание на низкие доходы внука ветерана Игоря Колесникова и его жены. «Вы торговец своим дедом!» — неоднократно заявлял в ходе процесса Навальный. На заседании также выяснилось, что ролик в поддержку поправок к Конституции, который раскритиковал Навальный, снимался на деньги телеканала RT. При этом героям видео, включая самого ветерана, никто не платил.

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Комментарии (5)

Mazda
Дед долгожитель, а квартирка то нужна внучку очень, наверное ради этого замутил этот ужас. Фонтанка, вы следите у вас есть для этого все источники, посмотреть через сколько внучек квартирку продасть после естественного ухода деда. А то внучек на деда и фирмы регистрировал уже, такая семейка, поршивенькая. Не знаю как дед, старых людей трогать не будем, а вот внучек и дочка то ещё отребье, видимо не пошёл бизнес у внучка дурочка, решил таким образом подойти, но у нас на навального теперь и космодром Восточный наверное спишут.
Igor_VS
Вернувшийся с того света может иметь свой, оригинальный взгляд на правосудие.
Mazzzz
Поправки поправками , а бобер 🦫 врозь !
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