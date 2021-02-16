«Я был самым милым подсудимым на свете». Прокурор намекнула на новое дело в отношении Навального из-за оскорблений судьи

Гособвинитель Екатерина Фролова попросила направить в Следственный комитет материалы об оскорблении судьи и прокурора оппозиционером Алексеем Навальным в ходе процесса о клевете в Бабушкинском районном суде Москвы 16 февраля. Сторона защиты с мнением прокурора не согласилась.



«Какие именно слова были произнесены, гособвинитель не указал. Непонятно, о чем речь», — прокомментировал адвокат Навального Вадим Кобзев.

Навальный заявил, что «мы наблюдаем рождение нового уголовного дела». «Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым на свете», — заявил он.