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К знаниям через тест на COVID. Иностранным студентам разрешили вернуться в российские вузы

Роспотребнадзор раскрыл подробности того, как российские учебные заведения смогут принимать студентов из других стран.

«Студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу: при наличии медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ», — цитирует 16 февраля новые рекомендации Роспотребнадзора «Интерфакс».

После прибытия в Россию иностранцы должны также пройти тест на COVID-19, а до получения результатов необходимо соблюдать карантин.

Из-за пандемии почти 300 тысяч иностранных студентов не могут вернуться в РФ. Очное обучение в российских учебных заведениях возобновилось в феврале.

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