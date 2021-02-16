В Петербурге ищут таксиста, который закончил поездку объятиями с пассажиркой на заднем сиденье

В Петербурге пассажирка такси подала заявление о домогательствах после поездки с финалом на заднем сиденье. Водитель не смог сдержать себя при мысли о женском бюсте и пошёл на тактильный контакт.



Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, накануне 22-летняя петербурженка обратилась в полицию Кировского района с просьбой привлечь к ответственности водителя такси, который подвозил её 14-го числа.



Девушка работает официанткой, в воскресенье около половины пятого утра к дому на улице Зины Портновой, 17, её доставил «Хёндэ Солярис». Сухим прощанием с пожеланием доброго дня таксист не ограничился: мужчина пересел на заднее сиденье, где против воли пассажирки позволил себе тактильный контакт. По словам заявительницы, водитель касался груди, целовал лицо.

