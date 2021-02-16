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В Петербурге ищут таксиста, который закончил поездку объятиями с пассажиркой на заднем сиденье

В Петербурге пассажирка такси подала заявление о домогательствах после поездки с финалом на заднем сиденье. Водитель не смог сдержать себя при мысли о женском бюсте и пошёл на тактильный контакт.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, накануне 22-летняя петербурженка обратилась в полицию Кировского района с просьбой привлечь к ответственности водителя такси, который подвозил её 14-го числа.

Девушка работает официанткой, в воскресенье около половины пятого утра к дому на улице Зины Портновой, 17, её доставил «Хёндэ Солярис». Сухим прощанием с пожеланием доброго дня таксист не ограничился: мужчина пересел на заднее сиденье, где против воли пассажирки позволил себе тактильный контакт. По словам заявительницы, водитель касался груди, целовал лицо.

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Комментарии (4)

Макс Никольский
опять (как всегда в такого плана статьях) явная нестыковка: как может водитель пересесть против воли пассажира на заднее сиденье? Дверцу открывать и выходить самостоятельно+быстро не позволили религия или состояние?
anti hype
больше надо джумщутов завозить в Питер тогда на улицу будет страшно женщин без сопровождения выпустить
AlBerkut
И обещал увезти в солнечный Душанбе из холодного снежного Питера?
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