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Россиянин Аслан Карацев из второй сотни мирового рейтинга сенсационно вышел в полуфинал Australian Open. Повержен бывший бойфренд Шараповой

Победой для российского теннисиста Аслана Карацева завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии против Григора Димитрова из Болгарии. Россиянин выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, и это стало главной сенсацией турнира.

Дело в том, что в рейтинге лучших теннисистов планеты Карацев занимает 114-е место, а бывший бойфренд Марии Шараповой https://www.fontanka.ru/2014/09/30/143/ Димитров — 18-е. В основную сетку турнира россиянин пробился только через квалификацию. Кроме того, он первый теннисист с 1968 года, вышедший в полуфинал на своём дебютном турнире Большого шлема.

За выход в финал стартового турнира Большого шлема 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 1) — Александр Зверев (Германия, 6). Новак является действующим чемпионом Australian Open.

Позже за место в полуфинале Australian Open поспорят еще два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Надеюсь, что будущий сериал "Мужчины Марии Шараповой" не уступит сериалу "Мужчины Елены Прокловой", ох и покувыркалась же дамочка.
Danik
Аслан - молодец! Бойфренда Шараповой побил. Далее скорее всего просто френд Шараповой. Жаль, что не сама Маша! Так вот и остаются женщины в истории. Но! По любому парень молоток! Так взлететь, надо сильно стараться и уметь! Поздравления! В сотню войти должен!)
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

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