Победой для российского теннисиста Аслана Карацева завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии против Григора Димитрова из Болгарии. Россиянин выиграл со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2, и это стало главной сенсацией турнира.

Дело в том, что в рейтинге лучших теннисистов планеты Карацев занимает 114-е место, а бывший бойфренд Марии Шараповой https://www.fontanka.ru/2014/09/30/143/ Димитров — 18-е. В основную сетку турнира россиянин пробился только через квалификацию. Кроме того, он первый теннисист с 1968 года, вышедший в полуфинал на своём дебютном турнире Большого шлема.