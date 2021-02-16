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Прикрывавшихся благотворительностью финансистов ИГИЛ задержали в Крыму и Татарстане

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность людей, которые собирали деньги для боевиков под видом благотворительной помощи.

«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ», — цитирует 16 февраля заявление Центра общественных связей ТАСС.

Злоумышленники, по версии следствия, создали сообщества, через которые с 2015 по 2019 год и собирали средства для террористической организации под видом благотворительности.

У «финансистов» изъяли компьютеры, магнитные носители и средства связи.

Следователи возбудили уголовные дела по частям 1.1 и 4 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В Новосибирской и Томской областях сотрудники ФСБ, напомним, пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации. Задержанные также занимались финансами.

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Комментарии (3)

260577321
А не пошли бы вы на.. с этими фейками?
Oleg_I
Насколько можно доверять этим сообщениям ФСБ, когда у них немые вдруг начинают скандировать, а беглые геи из Чечни вдруг становятся матерыми террористами. Фабрика лжи. Не верю ни одному их слову.
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.......
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