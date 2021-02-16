Прикрывавшихся благотворительностью финансистов ИГИЛ задержали в Крыму и Татарстане

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность людей, которые собирали деньги для боевиков под видом благотворительной помощи.



«ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республиках Крым и Татарстан деятельность российских граждан, причастных к организации финансирования международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ», — цитирует 16 февраля заявление Центра общественных связей ТАСС.

Злоумышленники, по версии следствия, создали сообщества, через которые с 2015 по 2019 год и собирали средства для террористической организации под видом благотворительности.