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Авиакомпания заплатит пассажиру, которому после пожара Ан-24 снятся кошмары

Суд в Улан-Удэ обязал авиакомпанию «Ангара» выплатить 300 тысяч рублей мужчине, пострадавшему в результате инцидента с пассажирским самолётом Ан-24.

Как сообщает 16 января РИА Новости со ссылкой на Железнодорожный суд, самолёт иркутской авиакомпании в июне 2019 года совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. У самолёта отказал один из двигателей, он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Пилот и бортмеханик погибли, все 43 пассажира выжили.

Пассажир К. получил травмы лица, зубов, у него был порван мениск на правой ноге. Он обратился в суд иском о взыскании с «Ангары» компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. В иске он указал, что перенёс операцию и долго лечился, при этом у него на иждивении находятся дети 9 и 17 лет. Повреждённая нога продолжает беспокоить его, по профессии он водитель, но работать не может. Вдобавок ему до сих пор снятся кошмары.

«Представитель авиакомпании с иском не согласился, указав, что требуемая сумма компенсации морального вреда необоснованно завышена. Исковые требования К. к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба суда.

Решение пока не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

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Комментарии (1)

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Заранее большое человеческое спaсибо........
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