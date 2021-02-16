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Петербургские «Бонни и Клайд» расстреляли витрину магазина «Халяль» в Петербурге

Продуктовый магазин «Халяль» на Энергетиков оказался оголен перед морозом после «встречи» с парочкой бывалых.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, около девяти часов вечера в День всех влюбленных в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что неизвестный разбил витринные стекла магазина на проспекте Энергетиков, 42.

По горячим следам полицейские задержали 21-летнего уроженца Новгородской области, который проживает в доме по соседству с магазином. А 15 февраля у дома на улице Стасовой задержали и его напарницу — 20-летнюю петербурженку.

По предварительной информации, молодые люди несколько раз выстрелили из пневматического пистолета по витринам «Халяля».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Молодой человек за последние пять лет неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж. Девушка два года назад за избиение была приговорена к 100 часам обязательных работ. В 17 лет она лишилась матери. Молодой человек также из неполной семьи.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, подозреваемым избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

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Комментарии (3)

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Заранее большое человеческое спaсибо...........
DiegoTM
Лучше бы они им свинины подбросили)))
footballer13
Громче, громче заголовки!
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