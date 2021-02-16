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ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины от коронавируса

Власти Южноафриканской республики хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca, которые она отправила в начале февраля.

Как пишет 16 февраля издание Economic Times, власти ЮАР отмечают, что препарат во время испытаний показал достаточную эффективность для предупреждения тяжёлых форм заболевания и смертельных исходов, но слабую эффективность при заболеваниях в лёгкой и умеренной формах — 21,9 % против необходимых 50 %. При этом доминирующий в стране штамм коронавируса 501Y.V2 провоцирует именно лёгкое и среднее течение болезни.

В ближайшие недели в страну должны были поставить еще 500 тысяч доз вакцины.

Как напоминает «Газета.Ru», недавно глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что страна приняла решение перенести начало вакцинации граждан от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

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Комментарии (2)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо..............
O-o!
так все вакцины так. Вакцины от ковида не вызывают стерилизующий иммунитет (привет безграмотным незнайкам, гнобящим Билла Гейтца). Они не защищают от заражения и легкого/малосимптомного течения. Просто у рупора СМИ стоят специально обученные люди, которые говорят то, что им говорят :)
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