ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины от коронавируса

Власти Южноафриканской республики хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от COVID-19 англо-шведской компании AstraZeneca, которые она отправила в начале февраля.
Как пишет 16 февраля издание Economic Times, власти ЮАР отмечают, что препарат во время испытаний показал достаточную эффективность для предупреждения тяжёлых форм заболевания и смертельных исходов, но слабую эффективность при заболеваниях в лёгкой и умеренной формах — 21,9 % против необходимых 50 %. При этом доминирующий в стране штамм коронавируса 501Y.V2 провоцирует именно лёгкое и среднее течение болезни.
В ближайшие недели в страну должны были поставить еще 500 тысяч доз вакцины.
Как напоминает «Газета.Ru», недавно глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что страна приняла решение перенести начало вакцинации граждан от COVID-19 препаратом AstraZeneca.