Мужчина зашёл в свою квартиру и бесследно пропал

В Сан-Франциско 50-летний мужчина загадочно исчез после того, как зашёл в свою квартиру, полиция ведёт поиски.

Как пишет 16 февраля РИА Новости со ссылкой на местное издание Mission Local, Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он зашёл в свою квартиру и не выходил оттуда. Соседние камеры у дома его «не видели». Поисками Войтеля занимаются полицейские и частный детектив. Полицейские не нашли в квартире ничего подозрительного, входная дверь была заперта на замок. По словам детектива, самое необычное в деле — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из своей квартиры. «Именно это и делает дело таким странным», — отметил он.