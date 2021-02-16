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Мужчина зашёл в свою квартиру и бесследно пропал

В Сан-Франциско 50-летний мужчина загадочно исчез после того, как зашёл в свою квартиру, полиция ведёт поиски.

Как пишет 16 февраля РИА Новости со ссылкой на местное издание Mission Local, Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он зашёл в свою квартиру и не выходил оттуда. Соседние камеры у дома его «не видели». Поисками Войтеля занимаются полицейские и частный детектив. Полицейские не нашли в квартире ничего подозрительного, входная дверь была заперта на замок. По словам детектива, самое необычное в деле — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из своей квартиры. «Именно это и делает дело таким странным», — отметил он.

Перед исчезновением мужчина вёл себя очень странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему «небезопасно», рассказывают его близкие. Последнее сообщение от него — просьба своей племяннице: «Пожалуйста, скажи Ларе (сестре мужчины. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно». После этого он на звонки и сообщения не отвечал.

Несколько лет назад Войтель познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. По мнению знакомых Войтеля, Буд может быть причастен к исчезновению. В ночь накануне исчезновения Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой.

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Комментарии (5)

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.................
муматор
привычка опираться во всём на камеры может дорого обойтись человечеству.
Riptide
Mission Local указывает, что Войтель айтишник. Следовательно, теоретически мог получить доступ к данным системы видеонаблюдения ...
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