Мужчина зашёл в свою квартиру и бесследно пропал

В Сан-Франциско 50-летний мужчина загадочно исчез после того, как зашёл в свою квартиру, полиция ведёт поиски.
Как пишет 16 февраля РИА Новости со ссылкой на местное издание Mission Local, Кристофер Войтель исчез 9 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он зашёл в свою квартиру и не выходил оттуда. Соседние камеры у дома его «не видели». Поисками Войтеля занимаются полицейские и частный детектив. Полицейские не нашли в квартире ничего подозрительного, входная дверь была заперта на замок. По словам детектива, самое необычное в деле — это записи с камер наблюдения, согласно которым Войтель не выходил из своей квартиры. «Именно это и делает дело таким странным», — отметил он.
Перед исчезновением мужчина вёл себя очень странно: писал необычные посты в Facebook, говорил о побеге в горы, а также жаловался на то, что ему «небезопасно», рассказывают его близкие. Последнее сообщение от него — просьба своей племяннице: «Пожалуйста, скажи Ларе (сестре мужчины. — Прим. ред.), чтобы она проверила сообщения. Это срочно». После этого он на звонки и сообщения не отвечал.
Несколько лет назад Войтель познакомился с бездомным по прозвищу Буд, который увлекался оккультизмом. По мнению знакомых Войтеля, Буд может быть причастен к исчезновению. В ночь накануне исчезновения Войтель написал Буду в Facebook гневное сообщение, в котором запретил приходить к нему домой.