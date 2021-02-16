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В Израиле ослабят коронавирусные ограничения для вакцинированных от COVID-19

Коронавирусные ограничения для привитых от COVID-19 ослабят в Израиле с 21 февраля. Об 16 февраля заявили канцелярия премьер-министра и Минздрав страны.

Получившим второй компонент вакцины разрешат посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки. Также с воскресенья в стране заработают торговые центры, рынки, библиотеки и музеи.

Хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, в Израиле уже получили почти 43% граждан, сообщает РБК. По данным агентства, в феврале власти страны планируют вакцинировать обоими компонентами 30% всего населения, а к марту — 50%. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.

Строгий карантин в Израиле ввели 8 января. Жителям запретили собираться более чем по пять человек в одном помещении и более чем по десять — на открытом воздухе, а также отходить от дома более чем на километр без уважительной причины. В стране были закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, а также гостиницы, салоны красоты, зоопарки и заповедники.

Первый этап ослабления ограничений начал действовать в Израиле 7 февраля. Власти отменили запрет отходить от дома на расстояние более километра, а также открыли заповедники и национальные парки. Ресторанам и кафе разрешили работать навынос. С 19 февраля жители смогут собираться по десять человек в одном помещении и не более чем по 20 — на открытом воздухе.

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