В Израиле ослабят коронавирусные ограничения для вакцинированных от COVID-19

Коронавирусные ограничения для привитых от COVID-19 ослабят в Израиле с 21 февраля. Об 16 февраля заявили канцелярия премьер-министра и Минздрав страны.



Получившим второй компонент вакцины разрешат посещать спортивные залы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия и ярмарки. Также с воскресенья в стране заработают торговые центры, рынки, библиотеки и музеи.



Хотя бы один компонент вакцины от коронавируса, разработанной компанией Pfizer, в Израиле уже получили почти 43% граждан, сообщает РБК. По данным агентства, в феврале власти страны планируют вакцинировать обоими компонентами 30% всего населения, а к марту — 50%. Помимо препарата Pfizer в стране также одобрили использование вакцины, созданной другой американской компанией — Moderna.

