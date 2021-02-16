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Рогозин рассказал, когда покажут новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» для полетов к Луне

То, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей» для полетов к Луне, определится за 3–4 месяца. Об этом 15 февраля заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В декабре 2020 года из публикации Рогозина в Facebook стало известно о скором пересмотре проекта российской сверхтяжелой ракеты «Енисей». Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использованы новые технические решения, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года. Владимир Путин подписывал указ, по которому первая сверхтяжёлая ракета должна была отправится в космос в 2028 году.

В январе 2021 года совет РАН по космосу порекомендовал отложить создание ракеты из-за необходимости использования прорывных и современных методов. В феврале гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в «Роскосмос») объявил, что техническое проектирование «Енисея» поставлено на паузу из-за возможной коррекции экстерьера, с которым определятся до середины 2021 года.

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Комментарии (2)

Павел Павлов
Советские космонавты выходили в космос, чтобы воплотить мечту людей. А путинские - выходят на улицы, чтобы не дать воплотить мечту людей.
ivan5_5e4d10fe646f6
Покажут картинку. Ну тем кто видел ёмобиль уже можно что угодно показывать
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