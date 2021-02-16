Рогозин рассказал, когда покажут новый облик ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Енисей» для полетов к Луне

То, как будет выглядеть ракета-носитель сверхтяжёлого класса «Енисей» для полетов к Луне, определится за 3–4 месяца. Об этом 15 февраля заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



В декабре 2020 года из публикации Рогозина в Facebook стало известно о скором пересмотре проекта российской сверхтяжелой ракеты «Енисей». Вместо нынешних технологий с применением кислородно-керосиновых двигателей в ней будут использованы новые технические решения, из-за чего первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводиться с использованием ракет семейства «Ангара» до 2032 года. Владимир Путин подписывал указ, по которому первая сверхтяжёлая ракета должна была отправится в космос в 2028 году.