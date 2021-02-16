Акватории Дальнего Востока очистят от затонувших судов. Начнут с Магадана

Акватории Дальневосточного федерального округа (ДФО) освободят от затонувших судов. План мероприятий утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 15 февраля.
Пилотным регионом для подъема судов выбрана Магаданская область, где в бухте Нагаева первые четыре судна должны быть подняты в течение 60 дней с момента подписания госконтракта с подрядчиком. "До июля текущего года Минтранс совместно с Минфином и Росимуществом оценят перспективы распространения полученного в Магаданской области опыта на другие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, до 1 марта Минтранс, Росморречфлот, администрации морских портов и бассейнов внутренних водных путей совместно с регионами ДФО должны сформировать перечень затонувшего имущества, которое необходимо поднять. До 1 апреля распоряжения о необходимости подъема оставшихся затопленных судов будут направлены в адрес известных собственников, которые должны будут обратиться к капитанам морских портов за установлением сроков и выдачей разрешений на подъем судов. Минтрансу поручено раз в год с 1 марта 2022 года докладывать правительству о ситуации с расчисткой акваторий.