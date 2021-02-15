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Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» эффективна против южноафриканского, британского и бразильского штаммов COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная «Вектором», эффективна против южноафриканской, британской и бразильской мутаций коронавируса. Об этом 15 февраля сообщили в Роспотребнадзоре.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны»,— приводит сообщение пресс-службы Роспотребнадзора ТАСС.

«ЭпиВакКорона» — вторая зарегистрированная в России вакцина против COVID-19. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уже в марте её начнут применять для массовой вакцинации россиян. Пока граждан прививают только «Спутником V» от Центра имени Гамалеи. Ожидается поступление в гражданский оборот вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова РАН.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

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