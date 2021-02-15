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НАТО расширит финансирование военной деятельности у российских границ

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17–18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает 15 февраля ТАСС,

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», — заявил он.

Столтенберг сразу определил против кого новая концепция НАТО будет направлена: «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах, поэтому мы должны усилить политический диалог и практическое сотрудничество всех думающих как мы стран, для продвижения своих ценностей и своих интересов».

Он добавил, что намерен рекомендовать странам НАТО увеличить ассигнования на военную активность, в том числе на восточном фланге альянса. Во-вторых, проводить «ежегодную оценку уязвимости инфраструктуры стран НАТО, в частности, за счет иностранного владения инфраструктурными объектами альянса» или значительного участия незападных инвесторов во владении этих объектов», не уточняя, как НАТО намерена бороться с этими «уязвимостями».

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Комментарии (2)

asgard
Люблю запах напалма поутру(с)
Igor_VS
Сейчас бы маленькую победоносную войну в Прибалтике. Ну, для рейтинга. НАТО эту мысль прочитала.
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