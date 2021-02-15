НАТО расширит финансирование военной деятельности у российских границ

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17–18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает 15 февраля ТАСС,



«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», — заявил он.



Столтенберг сразу определил против кого новая концепция НАТО будет направлена: «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах, поэтому мы должны усилить политический диалог и практическое сотрудничество всех думающих как мы стран, для продвижения своих ценностей и своих интересов».

